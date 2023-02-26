تشكيل ميلان - عودة مانيان بعد غياب 161 يوما

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي.

ويلعب ميلان مع أتالانتا على ملعب سان سيرو في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل عودة مايك مانيان لحراسة مرمى ميلان بعد غيابه لمدة 161 يوما.

وكان مانيان قد خاض مباراته الأخيرة مع ميلان ضد نابولي يوم 18 سبتمبر 2022.

ويقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان في المباراة بجوار براهيم دياز ورافاييل لياو.

وجاء تشكيل ميلان بالكامل كالتالي:

الحارس: مايك مانيان.

الدفاع: بيير كالولو - ماليك ثياو - فيكايو توموري.

الوسط: جونير ميسياس - رادي كرونيتش - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز.

الهجوم: براهيم دياز - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو.

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

الحارس: خوان موسو.

الدفاع: رافاييل تولوي - بيرات دجيميستي - جيورجيو سكالفيني.

الوسط: دافيد زاباكوستا - إديرسون - تيون كوبمينيرس - مارتن دي رون - خواكيم مايلي.

الهجوم:أديمولا لوكمان - راسموس هويلاند.