كرة سلة - فارق كبير ولكن.. مصر تختتم تصفيات كأس العالم بالخسارة أمام جنوب السودان

للمباراة الثانية على التوالي بعد حسم التأهل إلى كأس العالم، خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام جنوب السودان بنتيجة 97-77 في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وخسر منتخب مصر أمام الكاميرون أمس -السبت- بنتيجة 71-63.

وحسم القراعنة التأهل الرسمي لكأس العالم 2023 أول أمس -الجمعة- بالفوز على تونس 71-67.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول متأخرا بنتيجة 27-19.

ثم قلب منتخب مصر النتيجة في الربع الثاني إلى تقدمه 49-42.

وفي الربع الثالث استرد منتخب جنوب السودان تقدمه بنتيجة 72-68، ثم تسيد الربع الأخير لينهي المباراة بنتيجة 97-77.

منتخب جنوب السودان تأهل على الصدارة برصيد 23 نقطة بعد نهاية كافة المباريات، ومعه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وينتظر منتخب السنغال ثالث المجموعة (19 نقطة) نهاية فعاليات المجموعة الأخرى التي تضم كوت ديفوار وأنجولا وكاب فيردي ونيجيريا وغينيا وأوغندا، حيث سيتأهل الأفضل بين صاحبي المركز الثالث.

منتخب كوت ديفوار حسم تأهله بالفعل، ليبقى الصراع على المركزين الثاني والثالث.