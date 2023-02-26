الآن يمكنك الاحتفال.. تين هاج ينهي صيام 2104 يوما لـ مانشستر ويفوز بكأس الرابطة أمام نيوكاسل

حقق مانشستر يوانيتد بطولته الأولى تحت قيادة إريك تين هاج على حساب نيوكاسل بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

سجل هدفي مانشستر يونايتد كاسيميرو ثم سفين بوتمان بالخطأ في مرماه.

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد أول ألقابه في كأس الرابطة منذ ست سنوات بالتمام والكمال.

وكذلك البطولة هي الأولى بعد صيام 2104 يوما، وتحديدا منذ الفوز بنهائي الدوري الأوروبي في 2017 مع جوزيه مورينيو.

اللقب هو السادس في تاريخ مانشستر يونايتد ليكون ثالث أكثر الأندية فوزا باللقب خلف مانشستر سيتي (8 ألقاب) وليفربول (9 ألقاب).

ولم يحقق نيوكاسل أي لقب منذ كأس الرابطة في موسم 1975-1976.

تين هاج قبل المباراة في حوار صحفي قال: "دعونا نتوقف عن المديح، المديح والاحتفال سيأتي مع الفوز بالبطولات".

التشكيل

تواجد ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد بعد خروجه مصابا أمام برشلونة الخميس الماضي.

واستمر غياب أنتوني مارسيال بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي أنتوني وديوجو دالوت في التشكيل الأساسي مجددا وهو الذي حل بديلا أمام برشلونة وكان له دورا كبيرا في حسم المواجهة للشياطين الحمر.

على الجانب الآخر، تواجد لوريس كاريوس أساسيا بعد غياب نيك بوب بسبب البطاقة الحمراء أمام ليفربول في الدوري.

وعاد برونو جيماريش للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه لثلاث مباريات إثر الطرد أمام ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة.

وبدأ كالوم ويلسون أساسيا على حساب ألكسندر إيزاك الذي لعب المباراة الأخيرة في الدوري أمام ليفربول.

أحداث المباراة

بدأ اللقاء بتدخلات بدنية قوية بين الطرفين ليتلقى ديوجو دالوت البطاقة الصفراء في الدقيقة التاسعة بعد تدخل على آلان سانت ماكسيمان.

وفي الدقيقة 13 سدد فاوت فيجورست من داخل منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة تصدى لها كاريوس.

وعاد بعدها أنتوني ليسدد بعدها بثلاث دقائق ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد كاريوس.

وتوقف اللعب في الدقيقة 25 إثر اصطدام قوي بين فابيان شار وليساندرو مارتينيز بعد عرضية من تريبيه ورأسية من السويسري فوق العارضة.

وفي الدقيقة 31، لعب لونجستاف عرضية وصلت إلا آلان سانت ماكسيمان الذي راوغ دالوت وسدد ليتصدى لها دي خيا وتعود إلى برونو جيماريش الذي سدد فوق العارضة.

الدقيقة 33 شهدت أول أهداف المباراة بعد عرضية من لوك شاو ارتقى لها كاسيميرو برأسية على يسار كاريوس معلنا أول أهداف المباراة.

وبذلك يساهم كاسيميرو في هدفه العاشر مع مانشستر يونايتد (5 أهداف و5 تمريرات حاسمة) خلال 33 مباراة وهو نفس عدد المساهمات في آخر 68 مباراة مع ريال مدريد.

رد نيوكاسل يونايتد بتسديدة من ألميرون من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ولكنها جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 40 تسلم فيجورست تمريرة من راشفورد لينطلق ويمررها مجددا للمهاجم الإنجليزي الذي سدد واصطدمت الكرة بـ بوتمان لتسكن الشباك.

وأصبح بوتمان رابع لاعب يسجل هدفا بالخطأ في مرماه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد روجر كينيون في 1977 وجوردون شيشلوم في 1985 وستيفن جيرارد في 2005.

تدخل إيدي هاو مع بداية الشوط الثاني بتغيير هجومي بدخول ألكسندر إيزاك في مكان شين لونجستاف، ودخل وان بيساكا في مكان ديوجو دالوت.

نيوكاسل يونايتد ظهر أكثر سيطرة في الشوط الثاني مع تراجع مانشستر يونايتد، ولعب تريبيه عرضية تألق ليساندرو مارتينيز في إبعادها قبل أن تصل إلى كالوم ويلسون من داخل الست ياردات.

رد مانشستر يونايتد برأسية ضعيفة عن طريق فيجورست في الدقيقة 55 ولكنها جاءت سهلة في يد كاريوس.

وعاد ليساندرو مارتينيز للتألق مجددا بإبعاد تسديدة قوية من جولينتون من أمام المرمى مع الدقيقة 69.

تدخل تين هاج مجددا ليدخل سكوت مكتومناي ومارسيل سابيتزر في مكان فريد وفاوت فيجورست.

وفي الدقيقة 77 لعب سابيتزر كرة طولية إلى ماركوس راشفورد الذي انطلق وسدد على يمين كاريوس ولكنه نجح في التصدي لها.

عاد بعدها إيدي هاو ليتدخل مجددا بدخول جو ويلوك وجاكوب ميرفي في مكان آلان سانت ماكسيمان وبرونو جيماريش.

ورد تين هاج بدخول جادون سانشو في مكان أنتوني مع الدقيقة 82.

وسدد أرون بيساكا في الدقيقة 86 بعد تبادل للكرات بين لاعبي مانشستر يونايتد ولكن تسديدته جاءت فيلوريس كاريوس.

رد جاكوب ميرفي بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء جاءت بجوار العارضة.

وتدخل تين هاج مجددا ليدخل هاري ماجواير في مكان ماركوس راشفورد.

وتألق دي خيا في الدقيقة 91 ليتصدى لرأسية من جولينتون.

رد بعدها برونو فيرنانديز بانطلاقة من هجمة مرتدة ليراوغ فابيان شار ويسدد ويتصدى لها كاريوس.

المباراة لم تسفر عن جديد ليتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 2016-2017.