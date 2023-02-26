عودة ماني بعد 110 يوما.. بايرن يفوز على يونيون برلين ويستعيد الصدارة

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على أليانز أرينا في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية بايرن في المباراة كل من إريك تشوبو موتنج وكينجسلي كومان وجمال موسيالا.

وشهدت المباراة عودة ساديو ماني الذي شارك لأول مرة منذ إصابته قبل كأس العالم 2022.

المشاركة الأخيرة لماني مع بايرن ميونيخ كانت ضد فيردر بريمين يوم 8 نوفمبر في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند القنطة الـ 43 في المركز الثالث.

تقدم تشوبو موتنج بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 31 برأسية بعد عرضية من كينجسلي كومان.

وأضاف كومان بنفسه الهدف الثاني مستغلا تمريرة من توماس مولر أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك.

وأنهى موسيالا الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 20 اليوم ثلاثية بايرن ميونيخ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد تمريرة أخرى من مولر.

وشارك ماني في الشوط الثاني عندما دخل بديلا لكينجسلي كومان في الدقيقة الـ 31.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا في مباراته المقبلة على شتوتجارت في الجولة الـ 23، بينما سيلعب يونيون برلين مع كولن على ملعبه.