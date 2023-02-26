للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس

الأحد، 26 فبراير 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

حسام حسن

حصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وفاز سموحة على حرس الحدود بثلاثية دون رد في افتتاح الجولة 20 من الدوري المصري.

وسجل حسام حسن هدفين في المباراة كما صنع الهدف الثالث الذي سجله بنجامين بواتينج.

أخبار متعلقة:
مباراة الغرائب والـ100 دقيقة.. سموحة يهزم الحدود بثلاثية شارك فيها حسام حسن جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من للأطفال المتضررين من الزلزال أبطال آسيا - مذبحة الثمامة.. الهلال يسقط الدحيل بأكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي

وتعد هذه المرة هي الثالثة لحسام حسن أن يحصل على لقب رجل المباراة مع سموحة هذا الموسم.

وكان لحسام حسن 10 تسديدات على المرمى خلال المباراة.

وصنع فرصة حقيقية واحدة لزملائه.

ولمس حسام حسن الكرة 48 مرة خلال المباراة، كما استعاد الكرة 3 مرات.

وفاز حسام حسن بـ7 التحامات هوائية خلال المباراة وحصل على 3 مخالفات.

سموحة حسام حسن الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية انتهت الدوري المصري - سموحة (3)-(0) الحدود.. فوز الأزرق الخطيب: الأهلي يواجه تحديات كثيرة بسبب حجم مسؤولياته.. ونراهن على الجماهير في المواقف الصعبة خبر في الجول - بطلب من خالد لطيف.. إعادة التصويت على منصب رئيس الزمالك المؤقت بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء
أخر الأخبار
بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة الغرائب والـ100 دقيقة.. سموحة يهزم الحدود بثلاثية شارك فيها حسام حسن ساعة | الدوري المصري
أبطال آسيا - مذبحة الثمامة.. الهلال يسقط الدحيل بأكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي ساعة | آسيا
جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من للأطفال المتضررين من الزلزال ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإسباني - ألميريا (1) - (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
بوتر بعد الخسارة: كنا سعداء بالأداء ولكن أحيانا يجب أن نعاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - 4 تغييرات من تشافي أمام ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور