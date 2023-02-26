للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس
الأحد، 26 فبراير 2023 - 19:31
كتب : FilGoal
حصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري.
وفاز سموحة على حرس الحدود بثلاثية دون رد في افتتاح الجولة 20 من الدوري المصري.
وسجل حسام حسن هدفين في المباراة كما صنع الهدف الثالث الذي سجله بنجامين بواتينج.
وتعد هذه المرة هي الثالثة لحسام حسن أن يحصل على لقب رجل المباراة مع سموحة هذا الموسم.
وكان لحسام حسن 10 تسديدات على المرمى خلال المباراة.
وصنع فرصة حقيقية واحدة لزملائه.
ولمس حسام حسن الكرة 48 مرة خلال المباراة، كما استعاد الكرة 3 مرات.
وفاز حسام حسن بـ7 التحامات هوائية خلال المباراة وحصل على 3 مخالفات.
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