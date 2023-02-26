مباراة الغرائب والـ100 دقيقة.. سموحة يهزم الحدود بثلاثية شارك فيها حسام حسن

الأحد، 26 فبراير 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

حسام حسن

حقق فريق سموحة الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري وأقيمت بملعب برج العرب.

أهداف سموحة الثلاثة جاءت عن طريق حسام حسن هدفين، وهدف لـ بنجامين بواتينج.

ووصل حسام حسن إلى الهدف رقم 5 له مع سموحة منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

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سموحة رفع رصيده إلى النقطة 24 وارتقى إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 15 في المركز الـ16.

جاء هدف سموحة الأول في الدقيقة 12 بقدم حسام حسن بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس في الزاوية الأرضية.

حالات غريبة

وشهدت المباراة العديد من الحالات الغريبة غير المعتادة في الدوري المصري.

والبداية كانت عندما حصل فالنتين أودو مهاجم حرس الحدود على مخالفة من أمام خط منطقة الجزاء.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو وبعد أن عاد أشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد حكم مدافع سموحة بسبب المخالفة ليخرج مطرودا من المباراة.

لكن اللعب استمر في التوقف لمراجعة اللعبة مرة أخرى وبعد ذلك أقر حكام الفيديو بوجود حالة تسلل على مهاجم الحرس.

ليتراجع الحكم جلال أحمد عن الطرد ويعود أحمد حكم إلى الملعب لاستكمال المباراة.

إصابة الحكم

وفي الدقيقة 80 تعرض الحكم المساعد أحمد الكيال للإصابة على خط الملعب.

وتوقفت المباراة من أجل علاج الحكم المساعد وبعدها عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

وحصل مصطفى سعد لاعب سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعدما تعرض للإعاقة من قبل أحمد شديد قناوي.

ليتولى حسام حسن تسديد الركلة ويسجل منها هدف سموحة الثاني في المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع سجل البديل بنجامين بواتينج هدف سموحة الثالث بصناعة من حسام حسن.

وامتدت المباراة حتى الدقيقة 100 وسط محاولات من حرس الحدود للتسجيل لكن المواجهة انتهت بفوز سموحة.

حسام حسن سموحة الدوري المصري
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