أبطال آسيا - مذبحة الثمامة.. الهلال يسقط الدحيل بأكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي

7 أهداف دون رد.. انتصار ساحق حققه الهلال السعودي على الدحيل القطري في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة في قطر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الدحيل الذي سار بشكل مميز في البطولة الآسيوية، متصدرا المجموعة على حساب التعاون السعوي وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي بـ 5 انتصارات وهزيمة واحدة، واصل طريقه متجاوزا الريان في دور الـ 16 بركلات الترجيح، ثم الشباب السعودي في ربع النهائي 2-1، قبل أن يلقى فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو تلك الهزيمة النكراء.

أما الهلال فقد مر بأربعة انتصارات وتعادل وهزيمة بصدارة المجموعة الأولى على حساب الريان القطري والشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، ثم تخطى شباب الأهلي دبي في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، ثم فولاد خوزستان الإيراني بهدف دون رد في ربع النهائي، قبل أن يحجز تذكرته في النهائي بتلك السباعية.

البداية أتت في الدقيقة الثانية عن طريق النيجيري أوديون إيجالو، الذي أضاف الهدف الثاني أيضا بسرعة في الدقيقة التاسعة بعد اجتيازه للحارس.

وفي الدقيقة 14 انضم موسى ماريجا للحفل مسجلا الهدف الثالث بعد تمريرة من سالم الدوسري، وفي الدقيقة 27 سجل ماريجا نفسه الرابع بعد تمريرة من إيجالو.

الخامس أتى بتوقيع سالم الدوسري في الدقيقة 38، بعد تمريرة من موسى ماريجا هذه المرة، الذي عاد بدوره وسجل في الدقيقة 42، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني أتى محمد موسى وخالد محمد بدلا من بسام الراوي وكريم بوضياف في صفوف الدحيل.

وفي الدقيقة 48 أكمل إيجالو الهاتريك، مسجلا سادس أهداف الزعيم بعد تمريرة من سالم الدوسري.

وتعرض موسى ماريجا لإصابة مؤلمة أثناء اقترابه من التسجيل في الدقيقة 55، ليغادر الملعب رفقة محمد كنو، ويحل عبد الله الحمدان وعبد الله عطيف بدلا منهما.

وأخيرا أسدل إيجالو الستار بالسابع، مكملا السوبر هاتريك على المستوى الشخصي، بعد تمريرة من الحمدان البديل.

الهلال بات أول فريق يسجل خمسة أهداف في الشوط الأول بتاريخ دوري أبطال آسيا.

وبالفعل سجل الزعيم السعودي أكبر نتيجة في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، متخطيا فوز العين الإماراتي على شينزين الصيني 6-0 في 28 سبتمبر 2005.

ويقام النهائي بين الهلال السعودي وأوراوا ريد داياموند الياباني بنظام الذهاب والإياب.

وتأهل أوراوا في 25 أغسطس الماضي، على حساب جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2.

وتلعب مباراة الذهاب في السعودية يوم السبت 29 أبريل، بينما يقام الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.