جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من للأطفال المتضررين من الزلزال

الأحد، 26 فبراير 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من أجل الأطفال

في لفتة رائعة بالدوري التركي ألقى مشجعين بشكتاش ألعاب أطفال من أجل المتضررين من زلزال تركيا المدمر.

وألقت الجماهير بعض الدمى والألعاب في تحديدا في الدقيقة 4.17 وهو نفس التوقيت الذي حدث به الزلزال.

وستذهب جميع الألعاب التي تم إلقاؤها إلى الأطفال الذين تضرروا من الزلزال.

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المشهد جاء بطريقة مشابهة لعادة جماهير ريال بيتيس الذين يلقون بالألعاب في أعياد الميلاد من أجل أن تذهب للأطفال الأيتام.

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

كان الزلزال المدمر قبل 10 أيام قد خلف دمارا كبيرا في بعض المحافظات التركية، ومنها منطقة هاتاي التي يتواجد بها نادي هاتاي سبورت.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى قبل أن يعود أمس السبت بمواجهة فنربخشة وكونيا سبور.

بشكتاش أنطاليا سبور الدوري التركي
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