جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من للأطفال المتضررين من الزلزال

في لفتة رائعة بالدوري التركي ألقى مشجعين بشكتاش ألعاب أطفال من أجل المتضررين من زلزال تركيا المدمر.

وألقت الجماهير بعض الدمى والألعاب في تحديدا في الدقيقة 4.17 وهو نفس التوقيت الذي حدث به الزلزال.

وستذهب جميع الألعاب التي تم إلقاؤها إلى الأطفال الذين تضرروا من الزلزال.

"Bir başkadır benim memleketim..." pic.twitter.com/cipmCNXUry — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023

المشهد جاء بطريقة مشابهة لعادة جماهير ريال بيتيس الذين يلقون بالألعاب في أعياد الميلاد من أجل أن تذهب للأطفال الأيتام.

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

كان الزلزال المدمر قبل 10 أيام قد خلف دمارا كبيرا في بعض المحافظات التركية، ومنها منطقة هاتاي التي يتواجد بها نادي هاتاي سبورت.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى قبل أن يعود أمس السبت بمواجهة فنربخشة وكونيا سبور.