انتهت في الدوري الإسباني - ألميريا (1) - (0) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألميريا ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجين

الدفاع: جوردي ألبا – أندريس كريستنسين – إريك جارسيا – سيرجيو روبيرتو

الوسط: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إنياكي بينا - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - أليخاندرو بالدي - رافينيا - بابلو توريه - أرناو تيناس - أنخيل ألاركون.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد ألميريا في المركز الـ19 برصيد 22 نقطة.

وتعادل ريال مدريد أمس مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليصل إلى 52 نقطة.

وإذا حقق برشلونة الفوز اليوم، سيبتعد بالصدارة بفارق 10 نقاط.

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ق 95 أدريان إمباربا يسدد ولكن تير شتيجن ينقذ الانفراد

ق 92 ليفاندوفسكي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 86 أراوخو يسدد رأسية ولكن بجوار القائم

ق 84 تسديدة من صامويل كوستا ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 82 متابعة من ألاركون ولكن فيرناندو مارتينيز يتصدى

ق 76 أنخيل ألاركون وبابلو توري بدلا من سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس

ق 67 رونالد أراوخو وماركوس ألونسو بدلا من إريك جارسيا وجوردي ألبا

ق 64 رافينيا يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 57 إنذار لجافي يكلفه الغياب عن المباراة المقبلة

ق 46 نزول رافينيا بدلا من فرانك كيسي

استراحة

ق 39 رأسية من روبرت ليفاندوفسكي تمر فوق العارضة

ق 35 بطاقة صفراء لإريك جارسيا عقب مخالفة

ق 28 ليو بابتيستاو يسدد كرة خطيرة وتير شتيجن يتصدى ببراعة

ق 24 جوووووول أول من ألميريا.. البلال توريه يسجل بعد بينية رائعة من لويس سواريز وتسديدة قوية في العارضة من الداخل

ق 18 سيرجي روبرتو يسدد بالرأس ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 13 فرانك كيسي يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الدفاع يبعدها ليتابعها سيرجي روبرتو بتسديدة تصطدم أيضا بالدفاع

بداية المباراة