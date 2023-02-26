تشكيل برشلونة - 4 تغييرات من تشافي أمام ألميريا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أربع تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وتواجد جوردي ألبا وإريك جارسيا وفيران توريس في التشكيل الأساسي على حساب أليخاندرو بالدي ورونالدو أراخو وجوليس كوندي.

وعاد جافي للتواجد في التشكيل الأساسي بعد إيقافه أمام مانشستر يونايتد في مكان رافينيا.

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وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجين

الدفاع: جوردي ألبا – أندريس كريستنسين – إريك جارسيا – سيرجيو روبيرتو

الوسط: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إنياكي بينا - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - أليخاندرو بالدي - رافينيا - بابلو توريه - أرناو تيناس - أنخيل ألاركون.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد ألميريا في المركز الـ19 برصيد 22 نقطة.

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