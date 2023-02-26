انتهت كأس الرابطة - مانشستر يونايتد (2) - (0) نيوكاسل.. الشياطين الحمر أبطال الكأس
الأحد، 26 فبراير 2023 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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نهاية المباراة
ق47: أنتوني يسدد وكاريوس يتصدى من على حدود منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني بدخول وان بيساكا في مكان ديوجو دالوت، دخول إيزاك في مكان لونجستاف
نهاية الشوط الأول
ق40: جووووووووووووووول التاني من ماركوس راشفورد، تمريرة من فيجورست وتسديدة من راشفورد اصطدمت بسفين بوتمان وغيرت اتجاهها إلى الشباك. هدف عكسي على سفين بوتمان
ق38: تسديدة من ألميرون فوق العارضة
ق33: جووووووووووووووووووووووووول أول من كاسيميرو، عرضية من لوك شاو ورأسية من كاسيميرو إلى الشباك
ق31: عرضية من لونجستاف تصل إلا آلان سانت ماكسيمان الذي راوغ دالوت وسدد ليتصدى لها دي خيا وتعود إلى برونو جيماريش الذي سدد فوق العارضة
ق25: عرضية من تريبيه ورأسية من فابيان شار فوق العارضة ثم توقف اللعب لاصطدام شار مع ليساندرو مارتينيز
ق16: تسديدة من أنتوني يتصدى لها كاريوس
ق13: تسديدة من فيجورست من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها كاريوس بسهولة
ق9: بطاقة صفراء أولى على دالو بعد تدخل على سانت ماكسيمان
بداية المباراة