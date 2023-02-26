بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام رين

خسر فريق نانت أمام ستاد رين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

ورفع رين رصيده إلى النقطة 46 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 28 في المركز الـ13.

وجاء هدف فوز فريق رين عن طريق جيرمي دوكو في الدقيقة 20 من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الذي دخل الملعب في الدقيقة 69.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد في 37 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.