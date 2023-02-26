تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل

الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مع إيدي هاو

أعلن إريك تين هاج وإيدي هاو تشكيلي مانشستر يونايتد ونيوكاسل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والمقرر إقامته على ملعب ويمبلي.

وتواجد ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد بعد خروجه مصابا أمام برشلونة الخميس الماضي.

واستمر غياب أنتوني مارسيال بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية رغم الرباعية.. مدافع سيتي: نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة أمام بورنموث التشكيل - القوة الضاربة جاهزة لـ الدحيل والهلال في نصف نهائي أبطال آسيا

وتواجد الثنائي أنتوني وديوجو دالوت في التشكيل الأساسي مجددا وهو الذي حل بديلا أمام برشلونة وكان له دورا كبيرا في حسم المواجهة للشياطين الحمر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - فريد

أمامهما: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: فاوت فيجورست

على الجانب الآخر، تواجد لوريس كاريوس أساسيا بعد غياب نيك بوب بسبب البطاقة الحمراء أمام ليفربول في الدوري.

وعاد برونو جيماريش للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه لثلاث مباريات إثر الطرد أمام ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة.

وبدأ كالوم ويلسون أساسيا على حساب ألكسندر إيزاك الذي لعب المباراة الأخيرة في الدوري أمام ليفربول.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: دان بيرن - فابيان شار - سفين بوتمان - كيران تريبيه

خط الوسط: برونو جيماريش - شين لونجستاف - جولينتون

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان - كالوم ويلسون - ميجيل ألميرون

يذكر أن آخر لقب حققه مانشستر يونايتد في كأس الرابطة كان موسم 2016-2017.

بينما يعود آخر ألقاب نيوكاسل يونايتد إلى موسم 1975-1976.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام رين إنتر يسقط أمام بولونيا ليقرب اللقب أكثر من نابولي التشكيل - ريتشارلسون أساسي مع توتنام وفيليكس يقود تشيلسي.. وسون ومودريك على مقاعد البدلاء مدير دورتموند: سنحاول تمديد عقد بيلينجهام لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يواجه منافسة أمريكية بشأن دي ماريا مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام رين 3 دقيقة | المحترفون
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) أسكو كارا.. بداية المباراة 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون ساعة | السعودية
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
رغم الرباعية.. مدافع سيتي: نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة أمام بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور