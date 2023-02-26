تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل

أعلن إريك تين هاج وإيدي هاو تشكيلي مانشستر يونايتد ونيوكاسل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والمقرر إقامته على ملعب ويمبلي.

وتواجد ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد بعد خروجه مصابا أمام برشلونة الخميس الماضي.

واستمر غياب أنتوني مارسيال بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي أنتوني وديوجو دالوت في التشكيل الأساسي مجددا وهو الذي حل بديلا أمام برشلونة وكان له دورا كبيرا في حسم المواجهة للشياطين الحمر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - فريد

أمامهما: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: فاوت فيجورست

على الجانب الآخر، تواجد لوريس كاريوس أساسيا بعد غياب نيك بوب بسبب البطاقة الحمراء أمام ليفربول في الدوري.

وعاد برونو جيماريش للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه لثلاث مباريات إثر الطرد أمام ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة.

وبدأ كالوم ويلسون أساسيا على حساب ألكسندر إيزاك الذي لعب المباراة الأخيرة في الدوري أمام ليفربول.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: دان بيرن - فابيان شار - سفين بوتمان - كيران تريبيه

خط الوسط: برونو جيماريش - شين لونجستاف - جولينتون

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان - كالوم ويلسون - ميجيل ألميرون

يذكر أن آخر لقب حققه مانشستر يونايتد في كأس الرابطة كان موسم 2016-2017.

بينما يعود آخر ألقاب نيوكاسل يونايتد إلى موسم 1975-1976.