مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق سموحة

يستضيف سموحة فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بـ 15 نقطة.

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بداية المباراة

الدوري المصري سموحة حرس الحدود
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