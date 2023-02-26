التشكيل - القوة الضاربة جاهزة لـ الدحيل والهلال في نصف نهائي أبطال آسيا

رامون دياز: مهمة الهلال لن تكون سهلة في دوري أبطال آسيا

مهاجم الهلال: جاهزون للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا

في غياب ساسي.. الدحيل يفوز على الشباب ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا