التشكيل - القوة الضاربة جاهزة لـ الدحيل والهلال في نصف نهائي أبطال آسيا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

فريق الهلال السعودي

مواجهة مرتقبة منتظرة بين الدحيل القطري والهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ودفع رامون دياز بالثلاثي الهجومي سالم الدوسري وموسى ماريجا وأودوين إيجالو للهلال السعودي.

بينما الدحيل يهاجم بإدميلسون جونيور وميشيل أولونجا.

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ويتأهل الفائز من المباراة إلى نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

وتقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 29 أبريل و6 مايو المقبلين.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حمد اليامي - جانج هيون سو - علي آل البليهي - سعود عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو.

الهجوم: موسى ماريجا - أودوين إيجالو.

بينما تشكيل الدحيل:

حراسة المرمى: حسن موسى

الدفاع: باسم الراوي - فيدريكو فيرنانديز - يوسف أيمن - محمد النعيمي.

الوسط: لويز - كريم بوضياف - المعز علي - نام تاي هي - إدميلسون جونيور

الهجوم: ميشيل أولونجا

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