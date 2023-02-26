التشكيل - عمر صلاح أساسي مع سموحة.. وعمر بسام على مقاعد بدلاء حرس الحدود

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - سموحة

دفع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة بعمر صلاح حارس مرمى فريقه، أساسيا أمام حرس الحدود.

ويستضيف سموحة فريق حرس الحدود على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويجلس عمر بسام على مقاعد بدلاء حرس الحدود بينما يقود الهجوم الثنائي وجيه عبد الحكيم وكينجسلي كوكو.

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وشهدت قائمة سموحة استبعاد هاني سليمان حارس مرمى الفريق.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد المغربي

الوسط: محمد عصام - محمود حليمو - أحمد مصطفى - مصطفى سعد - حسين فيصل

الهجوم: حسام حسن

دكة البدلاء: حسين تيمور - بركات حجاج - مصطفى الصباحي - أحمد جمال - مالك بعيو - أحمد عبد العزيز - بنيامين بواتينج - زياد طارق - محمد سعيد.

بينما تشكيل حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا - محمود بن والي - محمد أحمد - خالد سامي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال - أحمد فيلكس - مصطفى زيكو - وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: كينجسلي كوكو

دكة البدلاء: محمد فوزي - أحمد أيمن - إسلام عبد اللاه - حامد الجابري - غريب ياسر - فالينتين أودو - إيمانويل دافيد - عمر بسام - مصطفى صبحي.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بـ 15 نقطة.

الدوري المصري سموحة حرس الحدود
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