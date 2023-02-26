مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) رين.. تقدم الضيوف
الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:00
كتب : FilGoal
يستضيف نانت فريق رين ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.
وتنطلق المباراة في الرابعة من مساء الأحد.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: ستيف مانداندا حارس رين يتعملق أمام هجمة بروحين لنانت
ق20: جيريمي دوكو يسجل الأول للضيوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف
بداية المباراة
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