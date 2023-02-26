مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) رين.. تقدم الضيوف

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يستضيف نانت فريق رين ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وتنطلق المباراة في الرابعة من مساء الأحد.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: ستيف مانداندا حارس رين يتعملق أمام هجمة بروحين لنانت

ق20: جيريمي دوكو يسجل الأول للضيوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

بداية المباراة

نانت رين مصطفى محمد
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