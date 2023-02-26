إنتر يسقط أمام بولونيا ليقرب اللقب أكثر من نابولي

الأحد، 26 فبراير 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

بولونيا ضد إنتر - الدوري الإيطالي

سقط إنتر أمام بولونيا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتغلب بولونيا على ضيفه إنتر بهدف دون مقابل ليقرب لقب الدوري أكثر من نابولي المتصدر.

واتسع الفارق بين نابولي وإنتر أقرب ملاحقيه إلى 18 نقطة قبل 14 جولة من النهاية.

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وبذلك يحتاج نابولي إلى الفوز في ثماني مباريات من المواجهات المتبقية من الدوري.

ورفع بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع ليدخل دائرة المنافسة على التأهل إلى إحدى البطولات القارية.

أما إنتر فتجمد رصيده عند 47 نقطة ليتسع الفارق إلى 18 نقطة مع نابولي المتصدر.

وسجل ريكاردو أورسوليني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 ليخطف نقاط المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وكان بولونيا قد سجل هدفا في الدقيقة 12 عن طريق بارو ولكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ويستضيف إنتر فريق ليتشي في الجولة المقبلة يوم الأحد، بينما يحل بولونيا فريق تورينو يوم الإثنين.

وحقق نابولي ثمانية انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي ويواصل مسيرته نحو اللقب.

وكان آخر تتويج لنابولي بلقب الدوري الإيطالي موسم 89-90.

وحقق فريق نابولي لقب الدوري الإيطالي مرتين فقط طوال تاريخه.

الدوري الإيطالي بولونيا إنتر
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