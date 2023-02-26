تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام رين

يجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه نانت في مباراة رين بالدوري الفرنسي.

ويحل رين ضيفا على نانت ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وفضل أنطوان كومباريه مدرب نانت الدفع بالثلاثي لوديفيك بلاس وأندي ديلور وإجناتيوس جانجو في الهجوم.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

ولعب مصطفى محمد مع نانت 36 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل نانت المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة.

بينما يأتي رين في المركز السادس برصيد 43 نقطة.