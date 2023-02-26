إصابة رينيلدو ماندافا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة رينيلدو ماندافا لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن اللاعب قد أصيب في الركبة اليمنى وسيجري عملية جراحية في أقرب وقت للتعافي من الإصابة.

وكان رينيلدو قد استبدل في الدقيقة الـ 23 من مواجهة ريال مدريد بعد التحام مع فيدي فالفيردي ليحل خوسي ماريا خيمينيز بدلا منه.

وتعادل أتليتكو مدريد مع ريال مدريد بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وعلق سيميوني على إصابة رينيلدو عقب المباراة قائلا: "سوف يتعافى بشكل جيد، إنه قوي. سنفتقده لابتسامته ونضارته. نتمنى له الشفاء وأنا متأكد من أنه سيعود أقوى".

اللاعب الموزمبيقي شارك في 33 مباراة مع أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثاني.