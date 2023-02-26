التشكيل - ريتشارلسون أساسي مع توتنام وفيليكس يقود تشيلسي.. وسون ومودريك على مقاعد البدلاء

الأحد، 26 فبراير 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام تشيلسي

يبدأ ريتشارلسون أساسيا مع توتنام في مواجهة تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كما يقود جواو فيليكس فريق تشيلسي الذي يحل ضيفا على توتنام.

ويجلس سون هيونج مين لاعب توتنام وميخايلو مودريك لاعب تشيلسي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

حراسة المرمى: فرازير فورستر

الدفاع: إريك داير - كريستيان روميرو - كليمينت لينجليه

الوسط: أوليفير سكيب - بيير هويبيرج - إيمرسون رويال - بين دافيز

الهجوم: ريتشارلسون - هاري كين - ديان كولوسفسكي

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: بين تشيلويل - تياجو سيلفا - ريس جيمس - كاليدو كوليبالي

الوسط: إنزو فيرنانديز - جواو فيليكس - روبن لوفتس تشيك - رحيم سترلينج - حكيم زياش.

الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل توتنام المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات خاضهم في الدوري بثلاث تعادلات وخسارة.

بينما توتنام في آخر أربع مباريات خسر مرة وانتصر ثلاث مرات.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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