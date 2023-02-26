مدرب السنغال: منتخب مصر للشباب فريق جيد للغاية.. لكن لا أحد يفوز دائما

وصف ماليك داف مدرب منتخب السنغال للشباب أداء نظيره المصري بالجيد رغم الخسارة برباعية نظيفة على يد أسود التيرانجا الصغار في استاد القاهرة.

وانتهت مسيرة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

وقال داف في تصريحات نشرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "تعرضنا لضغوطات عديدة ولكننا نجحنا في التخلص منها وحققنا فوزا مهما على منتخب مصر الذي قدم مباراة جيدة ولكننا نجحنا في الوصول لهدفنا بتحقيق الانتصار".

وأضاف "واجهنا منتخب مصر الذي نجح في الفوز علينا من قبل ولكن هذا جزء من الماضي ونحن الأن في الحاضر، كره القدم تتقدم".

وأكمل "مصر هي البلد المضيف وتمتلك عناصر جيدة، لذلك لم تكن مواجهتهم سهلة".

وأتم "أعتقد أن المنتخب المصري فريق جيد للغاية ولكن هذه هي كرة القدم، لا أحد يستمر في الفوز دائما".

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.

وانتهت آمال منتخب مصر في التأهل للدور الثاني ضمن أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إذ يمتلك منتخب جنوب السودان في المجموعة الثانية 3 نقاط فيما يتنافس منتخبا تونس وزامبيا في المجموعة الثالثة وكلاهما لديه نقطة.

وتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 2-0.

ومنذ حصد لقب 2013 لم يحقق منتخب مصر أي نتيجة إيجابية، فلم يتأهل المنتخب في 2015 و2019 و2021 وخرج من دور المجموعات في 2017.