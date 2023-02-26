الخطيب: الأهلي يواجه تحديات كثيرة بسبب حجم مسؤولياته.. ونراهن على الجماهير في المواقف الصعبة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 13:57

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن مواجهة الكثير من التحديات بسبب حجم مسؤوليات النادي.

وجاءت تصريحات رئيس الأهلي من خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الجديد للنادي.

وأعرب الخطيب عن ثقته في جماهير الأهلي والمراهنة عليهم في المواقف الصعبة قبل السعيدة.

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وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي يواجه تحديات كثيرة بسبب حجم مسؤولياته".

وأوضح "فلا يوجد نادي في العالم لديه هذا العدد من المقرات وبه نشاط رياضي يضم 19 لعبة مختلفة، ولكن هذا دور الأهلي لدعم مصر في المنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب بما يزيد عن 50% من حجم هذه المنتخبات".

وشدد "ولذلك السبب الأهلي في حاجة لرعايات وزيادة حجم التسويق التجاري".

وكشف محمود الخطيب "جمهور النادي الأهلي الوفي والعاشق، نراهن عليه في المواقف الصعبة قبل السعيدة، وهو محرك ودافع للنادي".

وتابع "أشكر المؤسسات الوطنية في مصر والتي تساند الكيانات الرياضية وغير الرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتم الخطيب تصريحاته "هدفنا الحفاظ على ريادة الأهلي ومواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والتي ليست أزمته وحده، وإنما هي أزمة عالمية وتحتاج للرعاية لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات".

النادي الأهلي محمود الخطيب جمهور الأهلي
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