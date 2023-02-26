خبر في الجول - بطلب من خالد لطيف.. إعادة التصويت على منصب رئيس الزمالك المؤقت

الأحد، 26 فبراير 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - خالد لطيف - الزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك على إعادة التصويت على منصب رئيس النادي مؤقتا بعد حبس مرتضى منصور.

ويأتي ذلك القرار بناء على طلب من خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك والغائب عن جلسة أمس السبت بسبب التواجد في تونس مع بعثة الفريق خلال مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعا في الخامسة من مساء اليوم الأحد لاتخاذ قراره النهائي بشأن رئيس الزمالك المؤقت.

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ويحضر الاجتماع الثلاثي الغائب عن جلسة أمس وهم خالد لطيف وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس بسبب التواجد مع فريق الكرة في تونس.

ولا يزال المجلس متمسكا باستمرار مرتضى منصور، حيث يدرس الأمر قانونيا لبحث عدم زوال صفته كرئيس لنادي الزمالك، وفقا لرأي المستشار القانوني للنادي.

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

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