مدير دورتموند: سنحاول تمديد عقد بيلينجهام

الأحد، 26 فبراير 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

أكد سيباسيان كيل المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند أن إدارة النادي تحاول تمديد عقد النجم الشاب جود بيلينجهام.

بيلينجهام انضم إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو، ولفت الأنظار إليه وبات هدفا لكبار أوروبا.

وقال كيل في تصريح مقتضب لقناة ZDF الألمانية: "تمديد عقد بيلينجهام؟ سأحاول فعل ذلك بالتأكيد".

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ويخطط دورتموند لتمديد عقد بيلينجهام حتى صيف 2026 بدلا من نهايته في صيف 2025، حسب جريدة بيلد.

وأضاف التقرير أن النادي الألماني سيغري النجم الشاب براتب يبلغ 15 مليون يورو سنويا.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ثالث قائد لبوروسيا دورتموند خلف ماركو رويس وماتس هوملز.

ويحظى بيلينجهام باهتمام شديد من ريال مدريد وليفربول إضافة إلى دخول تشيلسي سباق التعاقد معه.

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أصبح بيلينجهام ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

على الرغم ارتباط بيلينجهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025 غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه.

ولذلك يرغب دورتموند في بيعه سريعا مقابل أعلى سعر للاستفادة منه.

وفقا لبيلد فإن إدارة دورتموند أصبحت على يقين بأن اللاعب سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما وفقا للصحيفة ذاتها.

صاحب الـ 19 عاما فقط لعب 119 مباراة في جميع المسابقات بقميص دورتموند، حيث سجل 20 هدفا.

بروسيا دورتموند جود بيلينجهام
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