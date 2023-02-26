بعد 5 مباريات فقط.. رونالدو ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي

5 مباريات فقط كانت كافية لكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ليدخل صراع الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو "هاتريك" جديد مع فريقه النصر، وهذه المرة أمام ضمك ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

ووصل كريستيانو رونالدو لهدفه الثامن مع النصر ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في 5 مباريات بتاريخ دوري المحترفين السعودي الذي بدأ في موسم 2008-2009.

وبذلك يحتل النجم البرتغالي المركز الخامس في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 5 أهداف فقط عن متصدر الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي على النحو التالي:

1- أندرسون تاليسكا (النصر).. 13 هدفا

2- كارلوس جونيور (الشباب).. 12 هدفا

3- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد).. 11 هدفا

4- فراس البريكان (الفتح).. 9 أهداف

5- كريستيانو رونالدو(النصر).. 8 أهداف

5- أوديون إيجالو (الهلال).. 8 أهداف

وبات رونالدو أيضا أسرع من يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

رونالدو سجل أربعة أهداف أمام الوحدة، وهدف واحد أمام الفتح، مع هدفين أمام باريس سان جيرمان في مباراة ودية.

وصنع هدفين أمام التعاون في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الأول بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.

نستعرض ما قدمه كريستيانو رونالدو أمام ضمك

الدقائق: 90

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 3

الأهداف: 3

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 19

صناعة الفرص المؤكدة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 0

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