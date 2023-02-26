كرة طائرة - الكشف عن مباريات ربع نهائي البطولة العربية.. وطريق الأهلي نحو الثامنة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 12:23

كتب : محمد سمير

فريق رجال الأهلي - كرة طائرة

تستعد الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات في البطولة العربية للأندية لخوض منافسات ربع النهائي غدا الإثنين.

ويواجه الأهلي فريق السويحلي الليبي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.

وكان الأهلي المصري قد تأهل كمتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - فوز خامس لـ الأهلي في ختام مجموعات البطولة العربية.. ومنافس ربع النهائي كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية كرة طائرة - الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم الخبيل في البطولة العربية

ويسعى الأهلي نحو تحقيق اللقب العربي الثامن لينفرد كأكثر الأندية العربية تحقيقا للقب.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

الإثنين 27 فبراير:

النصر البحريني × مصافي الشمال العراقي

الأهلي القطري × السيب العماني

الوكرة القطري × كاظمة الكويتي

الأهلي المصري × السويحلي الليبي (الساعة 8 مساء)

نصف النهائي:

الثلاثاء 28 فبراير:

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 4

المباراة النهائية: الخميس 2 مارس

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.

الأهلي كرة طائرة البطولة العربية للأندية
نرشح لكم
سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس كرة طائرة - فوز خامس لـ الأهلي في ختام مجموعات البطولة العربية.. ومنافس ربع النهائي كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر كرة يد - الأهلي يختتم الدور الأول من المرحلة الثانية بالفوز على الزمالك في دوري المحترفين
أخر الأخبار
التشكيل - القوة الضاربة جاهزة لـ الدحيل والهلال في نصف نهائي أبطال آسيا 8 دقيقة | آسيا
كلوب: سنحاول الارتقاء في جدول الدوري الإنجليزي بكل طاقتنا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - عمر صلاح أساسي مع سموحة.. وعمر بسام على مقاعد بدلاء حرس الحدود 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) رين.. هدف للضيوف 41 دقيقة | المحترفون
إنتر يسقط أمام بولونيا ليقرب اللقب أكثر من نابولي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام رين ساعة | المحترفون
مباشر دربي لندن - توتنام (0)-(0) تشيلسي.. جوووول أول مبكر ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة رينيلدو ماندافا بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور