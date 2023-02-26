كورتوا ينتقد أداء فريقه بعد طرد لاعب أتليتكو مدريد

انتقد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أداء فريقه في الفترة التي لعبها منافسه أتليتكو مدريد بعشرة لاعبين في دربي مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الذي جمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة متكافئة للغاية، بدأ أتليتكو مدريد الشوط الثاني بشكل أفضل".

وأضاف "بعد طرد أنخل كوريا لم نلعب بشكل جيد، فيما دافع أتليتكو مدريد بقوة، كنا نبحث نحن عن الكرات المعقدة فقط".

وتابع "لم يكن علينا ارتكاب مخالفات قريبة من منطقة الجزاء وهم يلعبون بـ10 لاعبين، فهذا هو التهديد الوحيد الذي يمكنهم فعله وهم يلعبون بـ10 لاعبين فقط".

وتعرض كوريا للطرد في الدقيقة 65، ليكمل الروخيبلانكوس المباراة بـ10 لاعبين.

وواصل الحارس البلجيكي "الخطأ الذي جاء منه هدف أتليتكو كان من الممكن ألا يحتسب، لكن الحكم أطلق صافرته. هذه النتيجة لا تعني لنا الكثير".

وتحدث كورتوا عن الشاب ألفارو رودريجيز صاحب هدف الفريق الملكي قائلا "ألفارو رودريجيز شاب يعمل بجد في التدريبات. إنه لاعب طويل وبارع في التسديد".

وأتم "في لقاء أوساسونا دخل ألفارو بقوة كبيرة وأهدى تمريرة حاسمة. لقد منحنا نقطة بهدفه أمام أتليتكو وأتمنى أن يستمر على هذا المنوال".

وفي الدقيقة 78 سجل خيمينيز بديل أتلتيكو الهدف الأول برأسية بعد ركلة حرة من أنطوان جريزمان.

ألفارو رد بشكل فوري في الدقيقة 85 بعد تمريرة من لوكا مودريتش، ليسجل هدف التعادل.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد.

أما أتلتيكو فيحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة ناتشو فيرنانديز رقم 200 مع ريال مدريد.

كما بات ألفارو رودريجيز أصغر مسجل في الدربي خلال القرن الحادي والعشرين في الدوري الإسباني بعمر 18 عاما و226 يوما، متخطيا جونزالو هيجوايين في 2007 (19 عاما و76 يوما).

وتعرض أتلتيكو لطرد لاعب للمباراة الثانية على التوالي ضد ريال مدريد لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، حيث تم طرد ماريو هيرموسو في الدربي السابق.





























ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الخميس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.