لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يواجه منافسة أمريكية بشأن دي ماريا

يأمل نادي يوفنتوس في الاحتفاظ بنجمه أنخل دي ماريا لموسم آخر، ولكنه يواجه منافسة من إنتر ميامي فريق الدوري الأمريكي.

وكان دي ماريا قد انضم لمدة موسم واحد فقط مع يوفنتوس، عندما وصل إليهم الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميامي الأمريكي يسعى لضم دي ماريا في الدوري الأمريكي بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد سبق للنادي الأمريكي ضم جونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس ونابولي السابق، عام 2020.

وكانت بداية دي ماريا مع يوفنتوس مخيبة للآمال مع غيابات بسبب إصابات مختلفة.

ولكن اختلف الأمر عقب تتويج دي ماريا بكأس العالم في ديسمبر الماضي مع منتخب الأرجنتين.

ونجح دي ماريا في تسجيل ستة أهداف وصناعة اثنين آخرين في عام 2023 خلال منافستي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى سعادة دي ماريا في تورينو ورغبته في الاستمرار بلعب كرة القدم لأنه يأمل المشاركة في كوبا أمريكا 2024.