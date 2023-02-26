لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يواجه منافسة أمريكية بشأن دي ماريا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

دي ماريا يسجل ويحتفل ضد نانت

يأمل نادي يوفنتوس في الاحتفاظ بنجمه أنخل دي ماريا لموسم آخر، ولكنه يواجه منافسة من إنتر ميامي فريق الدوري الأمريكي.

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان دي ماريا قد انضم لمدة موسم واحد فقط مع يوفنتوس، عندما وصل إليهم الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميامي الأمريكي يسعى لضم دي ماريا في الدوري الأمريكي بنهاية الموسم الجاري.

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وكان قد سبق للنادي الأمريكي ضم جونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس ونابولي السابق، عام 2020.

وكانت بداية دي ماريا مع يوفنتوس مخيبة للآمال مع غيابات بسبب إصابات مختلفة.

ولكن اختلف الأمر عقب تتويج دي ماريا بكأس العالم في ديسمبر الماضي مع منتخب الأرجنتين.

ونجح دي ماريا في تسجيل ستة أهداف وصناعة اثنين آخرين في عام 2023 خلال منافستي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى سعادة دي ماريا في تورينو ورغبته في الاستمرار بلعب كرة القدم لأنه يأمل المشاركة في كوبا أمريكا 2024.

الدوري الإيطالي الدوري الأمريكي إنتر ميامي أنخل دي ماريا يوفنتوس
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