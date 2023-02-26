سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس

كشف عاصم مرعي نجم منتخب مصر لرجال كرة السلة عن افتقاد الجماهير في منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وحجز منتخب مصر مقعده في كأس العالم 2023 بعد الفوز على تونس في الجولة الأولى من المرحلة الختامية وقبل جولتين من النهاية.

وقال عاصم مرعي عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة السلة: "كان هناك ضغط بسبب هدوء الصالة وافتقاد حماس الجماهير في المراحل الحاسمة من المباراة".

وتابع "لم نتجمع منذ فترة طويلة، قدمت قبل يوم تقريبا ولكن كنا نثق في عملنا وعمل المدير الفني وتخطينا مباراة تونس بالخبرة والهدوء".

وكشف مرعي "كنت أثق في قدراتنا وأن لدينا منتخب جيد يمكنه التأهل إلى كأس العالم".

أما عن المنافس الأصعب فأوضح "جنوب السودان ولكن دائما ما تكون مباريات تونس هي الأصعب بسبب الحدة وخبراتهم الكبيرة".

واختتم عاصم مرعي تصريحاته "المواجهة مع تونس لا تعتمد فقط على القوة البدنية، ولكن لديهم خبرات كبيرة ويبدأون في الحديث معك لتشتيت تركيزك".

وحقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات بالمجموعة مقابل الخسارة ثلاث مرات.

وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على تونس أول أمس الجمعة بنتيجة 71-67، بينما خسرت مصر أمام الكاميرون 63-71 بعد حسم التأهل إلى كأس العالم.

وتستضيف دول الفلبين وإندونيسيا واليابان خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

وتقام القرعة يوم 29 أبريل المقبل في مدينة مانيلا بالفلبين.

ويشارك منتخب مصر بعد غياب عن النسخة الأخيرة لعدم التأهل.