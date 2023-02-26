مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد - نيوكاسل

يشهد اليوم الموافق الأحد 26 من فبراير 2023 عدة منافسات مختلفة في مسابقات متنوعة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف سموحة فريق حرس الحدود في تمام الخامسة مساء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا على توتنام في الثالثة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

تقام أربع مواجهات ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة، وتبدأ عندما يستضيف أتليتك بلباو فريق جيرونا في تمام الثالثة عصرا.

ويحل بلد الوليد ضيفا على سيلتا فيجو في الخامسة والربع مساء.

بينما في أبرز مواجهات اليوم من الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على ألميريا في السابعة والنصف مساء.

وأخيرا يستضيف إشبيلية فريق أوساسونا في تمام العاشرة مساء، وتذاع جميع المباريات عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الكونفدرالية الإفريقية

يلعب ممثلا مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف بيراميدز فريق أسكو كارا التوجولي في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل فيوتشر ضيفا على الجيش الملكي في تمام التاسعة مساء ويذاع أيضا عبر بي إن سبورتس 4.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب فريقا مانشستر يونايتد ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي.

ويقام النهائي في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على فريق بولونيا في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

بينما يستضيف ميلان فريق أتالانتا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1 المشفرة.

الدوري الفرنسي

يشهد اليوم مواجهة قوية في المسابقة عندما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد أمام ستاد رين في الرابعة عصرا.

أبطال آسيا

يلعب فريق الهلال السعودي أمام الدحيل القطري في الخامسة مساء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كرة سلة

يختتم منتخب مصر للرجال التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة جنوب السودان في تمام السابعة مساء.

الدوري المصري الكونفدرالية الدوري الإسباني كأس الرابطة
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