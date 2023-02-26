لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

الشارقة الإماراتي

حصد الشارقة لقب كأس السوبر الإماراتي 2022 بالفوز 1-0 على العين في مباراة أقيمت على ملعب آل مكتوم في دبي.

وشارك العين كونه بطلا للدوري الإماراتي، فيما شارك الشارقة بطلا لكأس الرئيس.

وأدار اللقاء البولندي شيمون مارشينياك الذي سبق له إدارة مباراة القمة المصرية من قبل ونهائي كأس العالم 2022.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق التوجولي لابا كودجو مهاجم العين بالخطأ في مرماه.

وأصبح التوجولي ثاني لاعب يسجل بالخطأ في مرماه بكأس السوبر الإماراتي بعد محمد فوزي في نسخة 2016.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تعرض المدرب الروماني آلاريو كوزمين للطرد.

المباراة انتهت بتتويج الشارقة باللقب الثالث في تاريخه بعد 1994 و2019، فيما خسر العين كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه.

وحصد كوزمين لقبه الـ 12 مع الأندية الإماراتية، بواقع 3 مع العين و7 مع شباب أهلي دبي و2 مع الشارقة.

العين السوبر الإماراتي الشارقة الإماراتي
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