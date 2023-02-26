ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس

بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول، تعادل الفريق دون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وغاب داروين نونيز عن قائمة ليفربول بسبب الإصابة ليترك مكانه لديوجو جوتا.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني منعت العارضة محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر كودي جاكبو فرصة تسجيل الهدف في الدقيقة 80 بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز التاسع، ووصل رصيد كريستال بالاس للنقطة 27 في المركز الـ12.

ماذا قدم صلاح أمام كريستال بالاس؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.18

التسديدات على المرمى: 1 من 3

المراوغات الناجحة: 2 من 2

ضرب العارضة أو القائمين: 1

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 18 من 25

دقة التمرير: 72%

التمريرات المفتاحية: 3

صناعة الفرص الكبيرة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3