كرة طائرة - فوز خامس لـ الأهلي في ختام مجموعات البطولة العربية.. ومنافس ربع النهائي

حقق الأهلي انتصاره الخامس على التوالي في البطولة العربية لكرة الطائرة للرجال.

وجاء انتصار الأهلي على حساب الوكرة القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وهو الأول الذي يخسره الأحمر في البطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25-22، 25-13، 19-25، 25-23.

وانتصر الأهلي على كل من مصافي الشمال العراقي وبني ياس الإماراتي وخيبل اليمني والسيب العماني.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي السويحلي الليبي صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

وكان قد تم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين ليتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع النهائي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.