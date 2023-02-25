مؤتمر سيميوني: كنا كالحرباء ضد ريال مدريد.. وسنفتقد ابتسامته رينيالدو

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن التعادل ضد ريال مدريد في دربي العاصمة بقمة الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وخطف ريال مدريد تعادلا قاتلا ضد أتليتكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال سيميوني عن طرد أنخيل كوريّا: "الاحتكاك ليس ضربة، أنطونيو روديجر طوله 194 سم، هذه الضربة الوحشية تتركه مستلقيا ثم يقف على الفور. إذا كان الأمر خطيرا، فلن يكون هناك لاعبون في الملعب".

وتعرض المهاجم الأرجنتيني للطرد بعد طرد المدافع الألماني بالمرفق في صدره في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف سيميوني عن رينيالدو الذي خرج مصابا قائلا: "سوف يتعافى بشكل جيد، إنه قوي. سنفتقده لابتسامته ونضارته. نتمنى له الشفاء وأنا متأكد من أنه سيعود أقوى".

ولم يستكمل ظهير موزمبيق اللقاء وعوضه الأوروجوياني خوسيه ماريا خمينيز في الشوط الأول ومن ثم سجل هدف التقدم للروخيبلانكوس في الشوط الثاني.

وعلق على أداء فريقه: "كنا كالحرباء، سيطرنا على المباراة. كان لدينا هجمات مرتدة يمكن إنهاءها بشكل أفضل. في الشوط الثاني غيرّنا الخطة إلى 5-3-2. كانت لدينا مبادرة جيدة، جاء الطرد وانتهينا بخطة 5-3 -1، دافعنا باللاعبين المهاجمين وتمكنا من الدفاع بشكل أفضل".

وواصل "غادرنا مع شعور بأننا يمكن الفوز بالمباراة. كنا نعلم أن ريال مدريد خطير للغاية في الدقائق الأخيرة من المباريات".

وأتم "متأكد من أن مشجعي أتلتيكو سيغادرون سعداء. دعونا نواصل مسيرتنا بعد كأس العالم، وهو أمر إيجابي".

ولم يخسر أتليتكو مدريد منذ نهاية كأس العالم سوى من برشلونة في الدوري الإسباني.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثاني.