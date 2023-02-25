مؤتمر أنشيلوتي عن نهاية المنافسة على لقب الدوري بعد الدربي.. والتفكير في كأس الملك

السبت، 25 فبراير 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد على نهاية المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد التعادل مع أتليتكو مدريد في الدربي.

وخطف ريال مدريد حامل اللقب تعادلا قاتلا برأسية من ألفارو رودريجيز.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "نهاية المنافسة على اللقب؟ هذا التعادل ليس وداعا، لكن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه، علينا القتال حتى النهاية وسنرى ماذا سيحدث".

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ويمكن لبرشلونة المتصدر أن يوسع الفارق حال الفوز على ألميريا إلى 10 نقاط عن ريال مدريد.

وأشاد الإيطالي بأداء مهاجمه الشاب ألفارو رودريجيز قائلا: "أظهر كل جودته في الدقائق القليلة التي خاضها. إنها ليلة خاصة بالنسبة له. نعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدا في هذا الجزء من الموسم".

وأصبح ألفارو أصغر لاعب يسجل في تاريخ دربي مدريد.

وأكمل "الموسم المقبل سيكون في تشكيل الفريق الأول لأنه يتمتع بجودة لا يتمتع بها القليل في عمره، يتعامل مع الكرات بشكل جيد وقوي في ضربا الرأس، الفكرة هي أن يكون لاعبا في الفريق الأول الموسم المقبل، وسأتحدث مع راؤول جونزاليس بشأنه".

وعن مشاركة إدواردو كامافينجا وتشواميني وتوني كروس في وسط الفريق منذ بداية اللقاء: "الهدف كان السيطرة على الكرة، لعب كروس مباراة جيدة، كنا نعلم أن أتليتكو لن يضغط كثيرا من المقدمة، في الشوط الأول سيطرنا وعلى الرغم من عدم وجود فرص، بعد إجراء التغييرات اختلف وضعنا لمدة 0-15 دقيقة واستقبلنا الهدف لكن كان لدينا الوقت للتعادل وليس الفوز بالمباراة".

وردا على تحويل تركيزه إلى كأس ملك إسبانيا على حساب الدوري أجاب قائلا: "الآن الكأس أهم شيء لأننا اقتربنا من تحقيق اللقب الذي يفصلنا عنه 270 دقيقة إذا سارت الأمور بشكل جيد سيكون بإمكاننا الفوز باللقب، اليوم أهم شيء هو المباراة المقبلة في الكأس".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الخميس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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