الأصغر في القرن الـ 21.. البدلاء يتسيدون دربي الإثارة بين ريال مدريد وأتلتيكو

تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الذي جمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل خوسيه ماريا خيمينيز هدف التقدم في الدقيقة 78، وتعادل ألفارو رودريجيز في الدقيقة 85.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد.

أما أتلتيكو فيحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

محاولات أولى وإصابة

سدد ماركو أسينسيو في الدقيقة 10 من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 21 سدد يانيك كاراسكو على حدود المنطقة ليتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وأصيب رينالدو ماندافا في الدقيقة 22، ليغادر الملعب على نقالة، ويحل خوسيه ماريا خيمينيز بدلا منه.

وسدد داني سيبايوس في الدقيقة 25 لتمر الكرة بجوار المرمى.

طرد البديل..

حل أنخيل كوريا بدلا من بابلو باريوس مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 52 سدد فيديريكو فالفيردي كرة مرت بجوار القائم.

وأتى توماس ليمار بدلا من ماركوس يورينتي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 61 سدد أنطوان جريزمان كرة مرت بجوار القائم.

واصل فالفيردي محاولاته في الدقيقة 63، ولكن بجوار القائم مرة أخرى.

وحل الثلاثي أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس وتوني كروس وماركو أسينسيو في صفوف ريال مدريد.

وفي الدقيقة 65 تلقى أنخيل كوريا البطاقة الحمراء المباشرة بسبب ضرب أنطونيو روديجير بالمرفق.

.. وهدفا البديلين

حل ألفارو رودريجيز مهاجم ريال مدريد الواعد بدلا من ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 78 سجل خيمينيز بديل أتلتيكو الهدف الأول برأسية بعد ركلة حرة من أنطوان جريزمان.

رودريجيز رد بشكل فوري في الدقيقة 85 بعد تمريرة من لوكا مودريتش، ليسجل هدف التعادل.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد.

أما أتلتيكو فيحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة ناتشو فيرنانديز رقم 200 مع ريال مدريد.

كما بات ألفارو رودريجيز أصغر مسدل في الدربي خلال القرن الحادي والعشرين في الدوري الإسباني بعمر 18 عاما و226 يوما، متخطيا جونزالو هيجوايين في 2007 (19 عاما و76 يوما).

وتعرض أتلتيكو لطرد لاعب للمباراة الثانية على التوالي ضد ريال مدريد لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، حيث تم طرد ماريو هيرموسو في الدربي السابق.