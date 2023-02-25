قطار نابولي وأوسيمين لا يتوقف.. فوز ثامن على التوالي ضد إمبولي

واصل نابولي سلسلة انتصاراته الجديدة بتحقيق الفوز الثامن على التوالي على حساب إمبولي بنتيجة 2-0 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ثنائية البارتينوبي جاءت عن طريق: أدريان إسماجيلي بهدف عكسي وفيكتور أوسيمين.

المهاجم النيجيري سجل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإيطالي كأكثر من سجل في عدد مباريات متتالية في تاريخ النادي.

وأصبح نابولي ثالث فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق 5 انتصارات متتالية خارج أرضه ودون أن يستقبل أهدافا بعد إنتر (مرتين) ويوفنتوس (4 مرات).

الفوز وصل بـ نابولي للنقطة 65 في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني.

فيما ظل إمبولي دون فوز في آخر 5 مباريات (3 تعادلات وهزيمتين) وظل في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

video:1

الانتصار رقم 8 على التوالي في الدوري..

نابولي يفوز على إمبولي 2-0 ويصل للنقطة 65 على قمة الترتيب#الدوري_الإيطالي #إمبولي_نابولي pic.twitter.com/dR7WfGlWoq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 16 عرضية حولها المدافع الألماني أدريان إسماجيلي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 28 أضاف أوسيمين الهدف الثاني في اللقاء بعد متابعة من كرة مرتدة من الحارس عقب تسديدة من خيفيتشيا كفاراستخيليا.

وردت العارضة رأسية من المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الدقيقة 35.

وتألق جويليميو فيكاريو حارس إمبولي في التصدي لفرصة إرفينج لوزانو في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 67 أشهر الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بطاقة حمراء في وجه ماريو روي ظهير أيسر نابولي.

الدقائق التالية شهدت فرصا من الفريقين دون أن تتغير نتيجة فوز نابولي بثلاث نقاط جديدة.