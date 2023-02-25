اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا

السبت، 25 فبراير 2023 - 21:28

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

دعا جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لاجتماع عاجل عقب خروج منتخب مصر للشباب من كأس أمم إفريقيا.

وودع منتخب مصر للشباب البطولة من دور المجموعات والتي تستضيفها مصر دون أي فوز مكتفيا بنقطة وحيدة.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة يدعو لاجتماع طارئ ظهر غدا الأحد عقب خروج منتخب مصر للشباب من كأس أمم إفريقيا".

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وأتم "تم إبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة للحضور بموعد الاجتماع".

وانتهت مسيرة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.

وانتهت آمال منتخب مصر في التأهل للدور الثاني ضمن أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إذ يمتلك منتخب جنوب السودان في المجموعة الثانية 3 نقاط فيما يتنافس منتخبا تونس وزامبيا في المجموعة الثالثة وكلاهما لديه نقطة.

وتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 2-0.

ومنذ حصد لقب 2013 لم يحقق منتخب مصر أي نتيجة إيجابية، فلم يتأهل المنتخب في 2015 و2019 و2021 وخرج من دور المجموعات في 2017.

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