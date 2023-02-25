طلائع الجيش يعلن عبر في الجول مشاركته في البطولة العربية للأندية

كشف أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والمشرف على كرة القدم عن موقف الفريق من المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة أرسل لنا خطابا للمشاركة في البطولة العربية".

وأضاف "أرسلنا خطابا للرد بالموافقة الرسمية".

وأعلن بعدها طلائع الجيش رسميا مشاركته في البطولة في بيان رسمي.

وجاء البيان كالتالي:

تقرر مشاركه فريق طلائع الجيش لكرة القدم فى البطولة العربية للأندية التى ستنطلق مبارياتها التمهيدية فى شهر مارس القادم، ويشارك فى البطولة من مصر ناديا الأهلى والزمالك.

جاءت مشاركه طلائع الجيش فى البطولة العربية بعد حصوله على المركز الرابع محققاً المربع الذهبى عن جداره الموسم الماضى 2021 / 2022 برصيد 56 نقطة ، متفوقا على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط ، لكن بالمواجهات المباشرة تفوق طلائع الجيش حيث فاز الطلائع على فيوتشر بهدف نظيف ذهاباً وإياباً ، ولولا اختيارات إتحاد الكرة للأندية المشاركه في دوري الأبطال الإفريقي وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي اعتمدت علي ترتيب الأندية في نهاية الدور الأول لشارك طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية .

ليشارك الطلائع في البطولة العربية ، وهي البطولة التي شارك فيها الطلائع مرتين من قبل عندما حل رايع الدورى العام موسم 2006 / 2007 ، 2007 / 2008 ، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع منذ صعوده لدورى الأضواء والشهرة .

كان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

من جانبه قال اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش أن النادى ينتظر وصول التعليمات التنظيمية للبطولة العربية وموعد التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات التى ستنطلق خلال شهر مارس القادم .

وانفرد FilGoal.com بنظام البطولة وموعد إقامتها بالتواريخ، وكذلك طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة المرصودة للمشاركين في البطولة.

وسيشارك الزمالك وفقا لمرتضى منصور رئيس النادي الذي قال لـ FilGoal.com: "سنشارك في البطولة العربية بصفتنا بطل الدوري".

وكشف رئيس الزمالك "فور وصول الخطاب بشكل رسمي سنعلن موافقتنا لأنها بطولة منظمة بشكل جيد من اتحاد محترم وهو الاتحاد العربي".

من جانبه قال خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عبر قناة النهار إن النادي يرحب بأي فرصة لزيادة العوائد المادية من حيث المبدأ، بما في ذلك المشاركة في البطولة العربية.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة، وأطلق الاتحاد اسم كأس الملك سلمان للأندية على نسخة 2023.

وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.

وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس بينما النهائيات بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس.

ويحصل حامل لقب البطولة 6 ملايين دولار بينما الوصيف 2.5 مليون دولار.