كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام الكاميرون في المباراة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بنتيجة 71-63.

نتيجة غير مؤثرة بعد حسم التأهل الرسمي لكأس العالم 2023 أمس الجمعة بالفوز على تونس 71-67.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد في الإسكندرية.

وأنهى منتخب مصر الفترة الأولى متأخرا بنتيجة 24-14، أما الفترة الثانية فقد انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 44-25.

وحاول منتخب مصر تقليص النتيجة في الفترة الثالثة، حيث انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 56-46.

وانتهى اللقاء بفوز منتخب الكاميرون بنتيجة 71-63.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم، بمواجهة جنوب السودان في السابعة مساء غدًا الأحد.

وبعد نهاية 11 جولة أصبح منتخب الكاميرون خامسا برصيد 15 نقطة وانتهت آماله في التأهل.

بينما يظل منتخب مصر خلف جنوب السودان المتصدر بفارق نقطتين.