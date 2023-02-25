أمم إفريقيا للشباب - خسارة قاسية.. السنغال تضرب شباك مصر بـ 4 أهداف

انتهت مسيرة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.

وانتهت آمال منتخب مصر في التأهل للدور الثاني ضمن أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إذ يمتلك منتخب جنوب السودان في المجموعة الثانية 3 نقاط فيما يتنافس منتخبا تونس وزامبيا في المجموعة الثالثة وكلاهما لديه نقطة.

وتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 2-0.

ومنذ حصد لقب 2013 لم يحقق منتخب مصر أي نتيجة إيجابية، فلم يتأهل المنتخب في 2015 و2019 و2021 وخرج من دور المجموعات في 2017.

التشكيل

أجرى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر تغييرين بمشاركة يوسف حسن وأحمد شريف في الهجوم.

وبدأ الفريق بثلاثي في خط الدفاع كما مباراة نيجيريا.

وصف المباراة

ظهرت خطورة منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة السادسة بعرضية أرضية من الجهة اليسرى أهدرها فاي بكرة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 12 أرسل مامي فاي عرضية كادت تغالط مخلوف حارس منتخب مصر وأبعدها لركنية.

ظهور مصر الهجومي الأول جاء بتسديدة من أحمد شريف من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

حاول لاعبو منتخب السنغال تهديد مرمى مصطفى مخلوف وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي.

انهيار في الشوط الثاني

في الدقيقة 59 أرسل مباي ندياي عرضية متقنة أودعها بابي ديمبا برأسية على يمين الحارس.

أجرى المدرب 3 تغييرات مصرية بمشاركة بلال مظهر وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش.

وبعد 10 دقائق استغل إيبو ساني خطأ من عمر فايد في التشتيت وسدد كرة قوية على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 73 أضاف بابي الهدف الثالث برأسية.

3 دقائق أخرى وسجل ديمبا الرابع برأسية عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم الأيسر.

حاول لاعبو منتخب مصر تسجيل هدف شرفي عن طريق تسديدات من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد حواش وكريم الديبس لتنتهي المباراة بخسارة قاسية ووداع مبكر ونهاية حلم تأهل لكأس العالم.