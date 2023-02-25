أمم إفريقيا للشباب - خسارة قاسية.. السنغال تضرب شباك مصر بـ 4 أهداف

السبت، 25 فبراير 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر الشباب تحت 20 عاما

انتهت مسيرة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين تشكيل شباب مصر - ثلاثي دفاعي وتغييران في الهجوم أمام السنغال كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (0) (4) السنغال.. خسارة كارثية

وانتهت آمال منتخب مصر في التأهل للدور الثاني ضمن أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إذ يمتلك منتخب جنوب السودان في المجموعة الثانية 3 نقاط فيما يتنافس منتخبا تونس وزامبيا في المجموعة الثالثة وكلاهما لديه نقطة.

وتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 2-0.

ومنذ حصد لقب 2013 لم يحقق منتخب مصر أي نتيجة إيجابية، فلم يتأهل المنتخب في 2015 و2019 و2021 وخرج من دور المجموعات في 2017.

التشكيل

أجرى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر تغييرين بمشاركة يوسف حسن وأحمد شريف في الهجوم.

وبدأ الفريق بثلاثي في خط الدفاع كما مباراة نيجيريا.

Image

وصف المباراة

ظهرت خطورة منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة السادسة بعرضية أرضية من الجهة اليسرى أهدرها فاي بكرة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 12 أرسل مامي فاي عرضية كادت تغالط مخلوف حارس منتخب مصر وأبعدها لركنية.

ظهور مصر الهجومي الأول جاء بتسديدة من أحمد شريف من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

حاول لاعبو منتخب السنغال تهديد مرمى مصطفى مخلوف وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي.

انهيار في الشوط الثاني

في الدقيقة 59 أرسل مباي ندياي عرضية متقنة أودعها بابي ديمبا برأسية على يمين الحارس.

أجرى المدرب 3 تغييرات مصرية بمشاركة بلال مظهر وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش.

وبعد 10 دقائق استغل إيبو ساني خطأ من عمر فايد في التشتيت وسدد كرة قوية على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 73 أضاف بابي الهدف الثالث برأسية.

3 دقائق أخرى وسجل ديمبا الرابع برأسية عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم الأيسر.

حاول لاعبو منتخب مصر تسجيل هدف شرفي عن طريق تسديدات من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد حواش وكريم الديبس لتنتهي المباراة بخسارة قاسية ووداع مبكر ونهاية حلم تأهل لكأس العالم.

السنغال مصر للشباب كأس أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 10 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 13 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 26 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 52 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني