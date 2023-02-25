خبر في الجول - عصام عبد الفتاح مستشارا للجنة الحكام في الدوري السعودي

اتفق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق في الدوري المصري على تولي مهمة مستشار لدائرة الحكام في الدوري السعودي، حسبما علم FilGoal.com.

وسيخلف عصام عبد الفتاح نظيره الأوزبكي فرهاد عبدالله في مهمته.

وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

وتواجد فرهاد في مهمته منذ يوليو 2021.

وتواجد عصام عبد الفتاح خلال الفترة الماضية في السعودية لإلقاء بعض المحاضرات على الحكام، بجانب تعاونه مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أمم إفريقيا للمحليين.

وتم ترشيح عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام في تونس في وقت سابق حسب التقارير.

واستقال عبد الفتاح من منصبه كرئيس للجنة الحكام في أغسطس الماضي.