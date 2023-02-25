أول بيان من اللجنة الأولمبية بعد تأييد حبس مرتضى منصور

السبت، 25 فبراير 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

الأولمبية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها الأول تعليقا على رفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقالت اللجنة في بيانها:

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار خلال الساعات الجارية بشأن موقف نادي الزمالك الحالي.

أخبار متعلقة:
ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور يعلن رفض طعنه وتأييد حكم حبسه رسائل من مرتضى منصور للاعبي وجماهير الزمالك بعد الاجتماع مع الفريق مرتضى منصور يؤكد عبر في الجول مشاركة الزمالك في البطولة العربية

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يحترم اللوائح والقوانين ويعمل على تنفيذها.

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

الزمالك مرتضى منصور اللجنة الأولمبية المصرية
نرشح لكم
خبر في الجول - سليمان وهدان يتولى رئاسة الزمالك مؤقتا .. وتمسك بـ مرتضى منصور سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات حمزة الجمل: تنازلت عن 820 ألف جنيه للإسماعيلي.. وسأقيم بالكامل داخل النادي ثاني أصغر لاعب الموسم الحالي.. حسام حسن يدخل تاريخ الدوري المصري حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي "حبكم لي تاج على رأسي".. ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بعد الرحيل إبراهيم حسن: الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس الإسماعيلي يعلن إقالة ميدو.. وخصومات مالية على اللاعبين
أخر الأخبار
الثالثة هذا الموسم.. هاني يهدر ضربة جزاء لـ الأهلي أمام صنداونز 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأصغر في القرن الـ 21.. البدلاء يتسيدون دربي الإثارة بين ريال مدريد وأتلتيكو 14 دقيقة | الدوري الإسباني
قطار نابولي وأوسيمين لا يتوقف.. فوز ثامن على التوالي ضد إمبولي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سليمان وهدان يتولى رئاسة الزمالك مؤقتا .. وتمسك بـ مرتضى منصور 31 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) ليفربول.. محاولات متبادلة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول مشاركته في البطولة العربية للأندية ساعة | الكرة المصرية
الاستفاقة السريعة.. سيتي يعود لمطاردة أرسنال برباعية في شباك بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا