الدرجة الثانية - أحمد بكري يخلف رمضان رجب في قيادة مركز شباب طامية

تقدم رمضان رجب باستقالته من تدريب فريق مركز شباب طامية.

ووافق مجلس إدارة النادي برئاسة محسن جميل على استقالة رجب بعد الهزيمة من المنيا برباعية نظيفة.

وعُيّن أحمد بكري مدربا خلفا لـ رمضان رجب.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 19 جولة في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

وسيلتقي الفريق في الجولة المقبلة مع المدينة المنورة.

وأصبح رجب المدرب رقم 52 الذي يرحل عن تدريب فريقه في دوري الدرجة الثانية.

وبدأ الفريق بـ نادر السيد ورحل بعد نهاية الجولة الثالثة وعوضه فؤاد سلامة.

ثم استقال فؤاد سلامة وعوضه رمضان رجب قبل أن يرحل بعد الجولة 19.