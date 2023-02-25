الأكثر تسديدا وأرقام قياسية.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام ضمك

السبت، 25 فبراير 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدفه مع النصر

سجل كريستيانو رونالدو "هاتريك" جديد مع فريقه النصر، وهذه المرة أمام ضمك ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

الهدف هو الثامن لكريستيانو رونالدو مع النصر ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم (خمس مباريات) في تاريخ دوري المحترفين السعودي الذي بدأ في موسم 2008-2009.

وبات رونالدو أيضا أسرع من يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

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رونالدو سجل أربعة أهداف أمام الوحدة، وهدف واحد أمام الفتح، مع هدفين أمام باريس سان جيرمان في مباراة ودية.

وصنع هدفين أمام التعاون في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الأول بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.

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نستعرض ما قدمه كريستيانو رونالدو أمام ضمك

الدقائق: 90

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 3

الأهداف: 3

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 19

صناعة الفرص المؤكدة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 0

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي ضمك
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