هاتريك جديد.. رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام ضمك

واصل كريستيانو رونالدو تألقه في الملاعب السعودية وهذه المرة كان الضحية فريق ضمك بثلاثية ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 18 من ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد لمسة يد على لاعب ضمك.

بعدها بخمس دقائق، عاد رونالدو ليوقع على الهدف الثاني بعد تمريرة من سلطان الغنام وانطلاقة من صاروخ ماديرا ثم تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء أودعها الشباك.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول، انطلق رونالدو بكل قوة من منطقة جزاء النصر ليتسلم تمريرة من أيمن يحيى ويودعها الشباك بسهولة.

الهدف هو الثامن لكريستيانو رونالدو مع النصر ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم (خمس مباريات) في تاريخ دوري المحترفين السعودي الذي بدأ في موسم 2008-2009.

وبات رونالدو أيضا أسرع من يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

رونالدو سجل أربعة أهداف أمام الوحدة، وهدف واحد أمام الفتح، مع هدفين أمام باريس سان جيرمان في مباراة ودية.

وصنع هدفين أمام التعاون في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الأول بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.

وتوقف رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.