صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن
السبت، 25 فبراير 2023 - 18:54
كتب : FilGoal
عاد عمر مرموش للتشكيل الأساسي لـ فولفسبورج وساهم في عودة فريقه لتحقيق الانتصارات على حساب كولن في الجولة 22 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
عودة مرموش صاحبها صناعة هدف في الدقيقة الرابعة سجله يانيك جيرهاردت.
ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات حيث خسر 3 وتعادل في 1 وجميعها شارك فيها مرموش كبديل.
وشارك مرموش في آخر 9 مباريات مع فولفسبورج كبديل في 8 منها واكتفى بصناعة هدف وحيد في الدوري الألماني بتلك الفترة.
فماذا قدم مرموش ضد كولن؟
مرموش أمام كولن
دقائق: 88
لمس الكرة: 40
تمريرات صحيحة: 15 من 20
دقة تمرير: 75%
صناعة أهداف: 1
صناعة فرص محققة: 1
مراوغات ناجحة: 4 من 4
فوز بصراعات ثنائية: 7 من 15
فوز بصراعات هوائية: 1 من 5
حصول على أخطاء: 2
وحافظ فولفسبورج على المركز السابع برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز السادس.
فيما ظل كولن في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.