صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن

عاد عمر مرموش للتشكيل الأساسي لـ فولفسبورج وساهم في عودة فريقه لتحقيق الانتصارات على حساب كولن في الجولة 22 من الدوري الألماني.

عودة مرموش صاحبها صناعة هدف في الدقيقة الرابعة سجله يانيك جيرهاردت.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات حيث خسر 3 وتعادل في 1 وجميعها شارك فيها مرموش كبديل.

وشارك مرموش في آخر 9 مباريات مع فولفسبورج كبديل في 8 منها واكتفى بصناعة هدف وحيد في الدوري الألماني بتلك الفترة.

فماذا قدم مرموش ضد كولن؟

مرموش أمام كولن

دقائق: 88

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 15 من 20

دقة تمرير: 75%

صناعة أهداف: 1

صناعة فرص محققة: 1

مراوغات ناجحة: 4 من 4

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 15

فوز بصراعات هوائية: 1 من 5

حصول على أخطاء: 2

وحافظ فولفسبورج على المركز السابع برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز السادس.

فيما ظل كولن في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.