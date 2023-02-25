انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (0) (4) السنغال.. خسارة كارثية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إذ يتأهل أول وثاني الترتيب بالإضافة لفريقي أفضل مركز ثالث من 3 مجموعات.

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انتهت

ق 75: هاتريك من بابي ضيوف بعد رأسية عقب كرة ارتدت من القائم

ق 73: بابي ضيوف يضيف الهدف الثالث برأسية

ق 69: الهدف الثاني للسنغال من إيبو ساني الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة بعد خطأ من عمر فايد.

ق 59: عرضية من نداي ورأسية من بابي ضيوف تسكن شباك منتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: فرصة أولى لمنتخب مصر.. أحمد شريف يسدد في الشباك الخارجية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء

ق 12: مامي فاي يرسل عرضية لكن مخلوف يبعدها لركنية منهيا الخطورة

ق 6: تسددية من فاي تمر بجوار القائم بعد عرضية من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء