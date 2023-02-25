انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (0) (4) السنغال.. خسارة كارثية

السبت، 25 فبراير 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر الشباب تحت 20 عاما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إذ يتأهل أول وثاني الترتيب بالإضافة لفريقي أفضل مركز ثالث من 3 مجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين تشكيل شباب مصر - ثلاثي دفاعي وتغييران في الهجوم أمام السنغال كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - جنوب السودان يشعل المجموعة بعد الفوز على إفريقيا الوسطى

--

انتهت

ق 75: هاتريك من بابي ضيوف بعد رأسية عقب كرة ارتدت من القائم

ق 73: بابي ضيوف يضيف الهدف الثالث برأسية

ق 69: الهدف الثاني للسنغال من إيبو ساني الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة بعد خطأ من عمر فايد.

ق 59: عرضية من نداي ورأسية من بابي ضيوف تسكن شباك منتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: فرصة أولى لمنتخب مصر.. أحمد شريف يسدد في الشباك الخارجية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء

ق 12: مامي فاي يرسل عرضية لكن مخلوف يبعدها لركنية منهيا الخطورة

ق 6: تسددية من فاي تمر بجوار القائم بعد عرضية من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء

مصر السنغال أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 10 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 13 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 26 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 52 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني