عودة مرموش للتشكيل الأساسي تقود فولفسبورج للفوز على كولن.. ودورتموند في الصدارة

عاد عمر مرموش للتشكيل الأساسي لـ فولفسبورج وساهم في عودة فريقه لتحقيق الانتصارات على حساب كولن في الجولة 22 من الدوري الألماني.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات حيث خسر 3 وتعادل في 1 وجميعها شارك فيها كبديل.

وشارك مرموش في آخر 9 مباريات مع فولفسبورج كبديل في 8 منها واكتفى بصناعة هدف وحيد في الدوري الألماني بتلك الفترة.

عودة مرموش صاحبها صناعة هدف في الدقيقة الرابعة سجله يانيك جيرهاردت.

وفي الدقيقة 68 تحصل فولفسبورج على ركلة جزاء سددها القائد ماكسيمليان أرنولد في الشباك مسجلا ثاني أهداف اللقاء.

وخرج مرموش في الدقيقة 88 وعوضه يوناس ويند.

وسجل تيمو هيوبرس هدفا لكولن لكن ألغي بداعي وجود تسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وانتهت المباراة بعودة فولفسبورج للانتصارات.

وحافظ فولفسبورج على المركز السابع برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز السادس.

فيما ظل كولن في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

دورتموند في الصدارة

وانفرد بوروسيا دورتموند بصدارة ترتيب الدوري الألماني مؤقتا عن طريق هدف سجله يوليان براندت أمام هوفنهايم.

وسجل لاعب الوسط الألماني هدفا للمباراة الرابعة على التوالي كأكثر سلسلة تسجيل أهداف للاعب في الدوري الألماني في عام 2023.

هدف قاد الفستيفاليا في الدقيقة 43 للصدارة برصيد 43 نقطة، قبل لقاء بايرن ميونيخ ويونيون برلين غدا الأحد.

وحقق الفريق فوزه السابع على التوالي كأفضل بداية له في عام ميلادي بالدوري الألماني منذ 2012 وحينها حقق الفريق لقب الدوري.